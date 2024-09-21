Подковыркина (Петрова) Агриппина Павловна
Место рождениядеревня Петрово на Поросе
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Петров Павел Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подковыркина) Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович
Бракосочетание
04.02.1898
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Подковыркин Семён Трофимович
Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Подковыркин Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
20.03.1906
Сын: Подковыркин Иосиф Трофимович
Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович
Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Подковыркина) Вера Трофимовна
Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно