Подковыркина (Петрова) Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркина (Петрова) Агриппина Павловна

Место рождения

деревня Петрово на Поросе

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Петров Павел Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подковыркина) Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович

Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Подковыркин Трофим Пантелеймонович

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Подковыркин Семён Трофимович

Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Подковыркин Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович

Рождение ребёнка
20.03.1906

Сын: Подковыркин Иосиф Трофимович

Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Подковыркина) Вера Трофимовна

Отец ребёнка: Подковыркин Трофим Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно

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