Подковыркин Трофим Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подковыркин Пантелемон
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1898
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Подковыркин Семён Трофимович
Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1906
Сын: Подковыркин Иосиф Трофимович
Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Трофимовна
Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подковыркин Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна
Смерть
Неизвестно