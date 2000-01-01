Подковыркин Трофим Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркин Трофим Пантелеймонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подковыркин Пантелемон

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Подковыркина Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Подковыркин Семён Трофимович

Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1906

Сын: Подковыркин Иосиф Трофимович

Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Трофимовна

Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подковыркин Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Подковыркина Агриппина Павловна

Смерть
Неизвестно
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