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Челноков Егор Матвеевич

Место рождения

Челябинская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челноков Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челноков (Челнокова) ?

Работа или профессия
Неизвестно
сторож конюшни
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вуй (Яицкая (Челнокова)) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Челноков (Челнокова) ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Буторин (Буторина (Челнокова)) Серафима Егоровна

Мать ребёнка: Челноков (Челнокова) ?

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Петухова (Челнокова)) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Челноков (Челнокова) ?

Смерть
После 1954

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