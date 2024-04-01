Буторин (Буторина (Челнокова)) Серафима Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин (Буторина (Челнокова)) Серафима Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Челноков Егор Матвеевич

Мать: Челноков ?

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Клопов Раиса Леонидовна

Отец ребёнка: Буторин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Раздорский ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раздорский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Буторин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буторин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Леонид

Работа или профессия
Неизвестно
домхоз
Место жительства
Неизвестно
Казахстан, Жалтыр
Смерть
Около 2000
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