Буторин (Буторина (Челнокова)) Серафима Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Челноков Егор Матвеевич
Мать: Челноков ?
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Клопов Раиса Леонидовна
Отец ребёнка: Буторин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Раздорский ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раздорский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Буторин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буторин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буторин Леонид
Работа или профессия
Неизвестно
домхоз
Место жительства
Неизвестно
Казахстан, Жалтыр
Смерть
Около 2000