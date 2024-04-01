(Петухова (Челнокова)) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1953
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Челноков Егор Матвеевич
Мать: Челноков (Челнокова) ?
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
охрана элеватора
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1940
Дочь: Шахова (Петухова) Валентина Васильева
Отец ребёнка: Петухов Василий Степанович
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно