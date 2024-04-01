(Петухова (Челнокова)) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова (Челнокова)) Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Челноков Егор Матвеевич

Мать: Челноков (Челнокова) ?

Развод
Неизвестно

Муж: Петухов Василий Степанович

Развод
Неизвестно

Муж: Петухов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Василий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
охрана элеватора
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1940

Дочь: Шахова (Петухова) Валентина Васильева

Отец ребёнка: Петухов Василий Степанович

Смерть
1953
Похороны
Неизвестно

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