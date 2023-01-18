Трущенко (Привалова) Анна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти26.12.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трущенко Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саплун (Трущенко) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Трущенко Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трущенко) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Трущенко Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трущенко Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Трущенко Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1981