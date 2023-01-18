Трущенко (Привалова) Анна Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрущенко (Привалова) Анна Тарасовна

Трущенко (Привалова) Анна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

26.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Привалов Тарас Емельянович

Мать: Привалова (Гончарова) Парасковья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Трущенко Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саплун (Трущенко) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Трущенко Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трущенко) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Трущенко Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущенко Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Трущенко Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трущенко Николай Петрович

Смерть
26.12.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.