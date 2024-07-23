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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукин Афиноген Григорьевич
Отец ребёнка: Лукин Григорий Дмитриевич
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Лукин Григорий Дмитриевич
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества