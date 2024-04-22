Герасимова (Зверева) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Зверева) Ксения Михайловна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Зверев Михаил Иванович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
20.01.1861

Муж: Герасимов Тимофей Степанович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.10.1861

Сын: Герасимов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.02.1876

Дочь: Герасимова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.03.1877

Сын: Герасимов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.03.1877

Сын: Герасимов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1881

Сын: Герасимов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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