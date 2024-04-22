Герасимова (Зверева) Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Зверев Михаил Иванович
Бракосочетание
20.01.1861
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.10.1861
Сын: Герасимов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович
Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.02.1876
Дочь: Герасимова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
09.03.1877
Сын: Герасимов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
09.03.1877
Сын: Герасимов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
20.05.1881
Сын: Герасимов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Степанович
Смерть
Неизвестно