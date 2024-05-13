Бровкина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бровкин Афонасий Алексеевич
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Бровкина) Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бровкин Аверьян Алексеевич
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бровкин Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно