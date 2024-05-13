Бровкина Домна 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Алексей Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бровкин Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бровкин Афонасий Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Бровкина) Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бровкин Фирс Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бровкин Аверьян Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бровкин Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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