Бровкин Алексей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Бровкин Игнатий Алексеевич
Мать: Бровкина Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровкина Домна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Бровкина Домна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бровкин Афонасий Алексеевич
Мать ребёнка: Бровкина Домна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Бровкина) Арина Алексеевна
Мать ребёнка: Бровкина Домна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Бровкина Домна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бровкин Аверьян Алексеевич
Мать ребёнка: Бровкина Домна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бровкин Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Бровкина Домна
Смерть
Неизвестно