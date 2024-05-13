Бровкин Алексей Игнатьевич 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Алексей Игнатьевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бровкин Игнатий Алексеевич

Мать: Бровкина Арина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Домна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бровкин Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина Домна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бровкин Афонасий Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина Домна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Бровкина) Арина Алексеевна

Мать ребёнка: Бровкина Домна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бровкин Фирс Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина Домна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бровкин Аверьян Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина Домна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бровкин Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина Домна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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