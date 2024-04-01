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Шустов Павел Казак Ст. Рявкинской Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

06.11.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Шустов Василий Кондратов?

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1837

Жена: Шустова Твтьяна Иванова

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
крестьянин, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
31.12.1837

Сын: Шустов Василий Павлов

Мать ребёнка: Шустова Твтьяна Иванова

Рождение ребёнка
12.03.1839

Дочь: Дарья Павловв

Мать ребёнка: Шустова Твтьяна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Созонова Вера Павлова

Мать ребёнка: Шустова Твтьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Порфирий Павлов

Мать ребёнка: Шустова Твтьяна Иванова

Смерть
06.11.1851
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
34 года от чахотки
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