Шустов Павел Казак Ст. Рявкинской Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти06.11.1851
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Шустов Василий Кондратов?
Бракосочетание
25.01.1837
Жена: Шустова Твтьяна Иванова
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
крестьянин, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
31.12.1837
Мать ребёнка: Шустова Твтьяна Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1839
Дочь: Дарья Павловв
Мать ребёнка: Шустова Твтьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Созонова Вера Павлова
Мать ребёнка: Шустова Твтьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шустова Твтьяна Иванова
Смерть
06.11.1851
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
34 года от чахотки