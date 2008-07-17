Маслова Анфиса Ивановна 27.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маслова Анфиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1929

Дата смерти

17.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Николай Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Николай Семёнович

Смерть
17.07.2008

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