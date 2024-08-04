Маслов Николай Семёнович 10.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Николай Семёнович

Маслов Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1926

Дата смерти

26.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926

Отец: Маслов Семён Алексеевич

Мать: Маслова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Анфиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Анфиса Ивановна

Смерть
26.08.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.