Маслов Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1926
Дата смерти26.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926
Отец: Маслов Семён Алексеевич
Мать: Маслова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Анфиса Ивановна
Смерть
26.08.1969