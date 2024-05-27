(Стафеева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Стафеева) Наталья

(Стафеева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Стафеев Павел Исаков

Отец ребёнка: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Стафеева) Татьяна Исакова

Отец ребёнка: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Стафеев Иван Иван/ Иоан Исаков

Отец ребёнка: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.