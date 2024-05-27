(Стафеева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Стафеев Павел Исаков
Отец ребёнка: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Стафеева) Татьяна Исакова
Отец ребёнка: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Стафеев Иван Иван/ Иоан Исаков
Отец ребёнка: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов
Смерть
Неизвестно