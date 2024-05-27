Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Стафеев Иван Иван/ Иоан Федоров (Скорее Всего)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Стафеева) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Стафеев Павел Исаков
Мать ребёнка: (Стафеева) Наталья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Стафеева) Татьяна Исакова
Мать ребёнка: (Стафеева) Наталья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Стафеев Иван Иван/ Иоан Исаков
Мать ребёнка: (Стафеева) Наталья
Смерть
Неизвестно