Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Стафеев Иван Иван/ Иоан Федоров (Скорее Всего)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стафеева) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Стафеев Павел Исаков

Мать ребёнка: (Стафеева) Наталья

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Стафеева) Татьяна Исакова

Мать ребёнка: (Стафеева) Наталья

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Стафеев Иван Иван/ Иоан Исаков

Мать ребёнка: (Стафеева) Наталья

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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