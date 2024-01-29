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Шестопалова Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Анисим Петров

Рождение ребёнка
15.04.1905 ст.

Сын: Шестопалов Семен Анисимов

Отец ребёнка: Шестопалов Анисим Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1913 ст.

Сын: Шестопалов Василий Анисимович

Отец ребёнка: Шестопалов Анисим Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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