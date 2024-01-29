Шестопалова Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1905 ст.
Сын: Шестопалов Семен Анисимов
Отец ребёнка: Шестопалов Анисим Петров
Рождение ребёнка
28.04.1913 ст.
Сын: Шестопалов Василий Анисимович
Отец ребёнка: Шестопалов Анисим Петров
Смерть
Неизвестно