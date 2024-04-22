Шестопалов Анисим Петров
Место рождения
Дата рождения13.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1875
Крещение 15.02. Восприемники - Меркул Михайлов Хмелевский (д. Алексеевка), Екатерина Афанасьева (жена Василия Афанасьева, сц. Сахаровка). Ф.3 Оп. 15 Д. 361
Рождение ребёнка
15.04.1905 ст.
Сын: Шестопалов Семен Анисимов
Мать ребёнка: Шестопалова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1913 ст.
Сын: Шестопалов Василий Анисимович
Мать ребёнка: Шестопалова Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно