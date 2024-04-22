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Шестопалов Анисим Петров

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

13.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1875

Отец: Шестопалов Петр Тихонов

Мать: Шестопалова Пелагея Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Крещение 15.02. Восприемники - Меркул Михайлов Хмелевский (д. Алексеевка), Екатерина Афанасьева (жена Василия Афанасьева, сц. Сахаровка). Ф.3 Оп. 15 Д. 361
Рождение ребёнка
15.04.1905 ст.

Сын: Шестопалов Семен Анисимов

Мать ребёнка: Шестопалова Екатерина Васильева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1913 ст.

Сын: Шестопалов Василий Анисимович

Мать ребёнка: Шестопалова Екатерина Васильева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Екатерина Васильева

Смерть
Неизвестно
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