Нарунзовна, Климова (Гурановская) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарунзовна, Климова (Гурановская) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Гурановская) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1934

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