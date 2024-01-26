(Гурановская) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гурановская) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ермолаев Павел

Мать: (Суркова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарунзовна, Климова (Гурановская) Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Medical | Умерла от рака желёз (горло)

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