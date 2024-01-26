(Гурановская) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ермолаев Павел
Мать: (Суркова) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарунзовна, Климова (Гурановская) Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Medical | Умерла от рака желёз (горло)