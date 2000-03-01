Матрунич (Жук) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрунич (Жук) Софья Александровна

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Место рождения

Жуки, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

10.08.1931

Дата смерти

01.03.2000

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931

Отец: Жук Александр Николаевич

Мать: Жук (Ложечник) Анастасия Демьяновна

Жуки, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
14.03.1952

Муж: Матрунич Федор Владимирович

Осташино, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матрунич Федор Владимирович

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.03.2000
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

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