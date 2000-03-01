Матрунич (Жук) Софья Александровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1931
Дата смерти01.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931
Бракосочетание
14.03.1952
Осташино, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матрунич Федор Владимирович
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.03.2000
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область