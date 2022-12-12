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Жук Александр Николаевич

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Место рождения

Жуки, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Жук Анна

Жуки, Кореличский район, Гродненская область
Образование
С ?.09.1915 по ?.05.1917
Драчково, Смолевичский район, Минская область
Земское Народное училище (сельская школа), 3 класса, общее образование
Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: Матрунич Софья Александровна

Мать ребёнка: Жук Анастасия Демьяновна

Жуки, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жук Анастасия Демьяновна

Смерть
Около 1942
Где-то на территории России
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