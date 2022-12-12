Жук Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С ?.09.1915 по ?.05.1917
Драчково, Смолевичский район, Минская область
Земское Народное училище (сельская школа), 3 класса, общее образование
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: Матрунич Софья Александровна
Мать ребёнка: Жук Анастасия Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жук Анастасия Демьяновна
Смерть
Около 1942
Где-то на территории России