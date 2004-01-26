Матрунич Федор Владимирович
Место рождения
Дата рождения15.10.1932
Дата смерти26.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932
Бракосочетание
14.03.1952
Рождение ребёнка
24.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрунич Софья Александровна
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
26.01.2004
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область