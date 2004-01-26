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Матрунич Федор Владимирович

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Место рождения

Осташино, Новогрудский район, Гродненская область

Дата рождения

15.10.1932

Дата смерти

26.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932

Отец: Матрунич Владимир Еленович

Мать: Матрунич Мария Феодосьевна

Осташино, Новогрудский район, Гродненская область
Бракосочетание
14.03.1952

Жена: Матрунич Софья Александровна

Осташино, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрунич Софья Александровна

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
26.01.2004
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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