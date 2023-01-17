Матрунич (Казак) Мария Феодосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти23.07.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1932
Сын: Матрунич Федор Владимирович
Отец ребёнка: Матрунич Владимир Еленович
Осташино, Новогрудский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1966
Похороны
1966
Осташино, Новогрудский район, Гродненская область, Беларусь