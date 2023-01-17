Матрунич (Казак) Мария Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрунич (Казак) Мария Феодосьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

23.07.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1932

Сын: Матрунич Федор Владимирович

Отец ребёнка: Матрунич Владимир Еленович

Осташино, Новогрудский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матрунич Владимир Еленович

Смерть
23.07.1966
Похороны
1966
Осташино, Новогрудский район, Гродненская область, Беларусь
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