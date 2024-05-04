Демарина (Тяпина) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1813 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании со стороны жениха были крестьяне села Богородского Егор Яковлевич Костин, Илья Егорович Костин, Василий Алексеевич, Иван Миха... Показать все
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Чистова (Демарина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.09.1818 ст.
Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
21.01.1821 ст.
Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
13.08.1823 ст.
Дочь: (Демарина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1829 ст.
Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.05.1833 ст.
Дочь: (Демарина) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.12.1835 ст.
Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно