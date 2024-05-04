Демарина (Тяпина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демарина (Тяпина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.11.1813 ст.

Муж: Демарин Пётр Фёдорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании со стороны жениха были крестьяне села Богородского Егор Яковлевич Костин, Илья Егорович Костин, Василий Алексеевич, Иван Миха... Показать все
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Чистова (Демарина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1818 ст.

Сын: Демарин Иван Петрович

Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1821 ст.

Сын: Демарин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1823 ст.

Дочь: (Демарина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1829 ст.

Сын: Демарин Егор Петрович

Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1833 ст.

Дочь: (Демарина) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1835 ст.

Сын: Демарин Николай Петрович

Отец ребёнка: Демарин Пётр Фёдорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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