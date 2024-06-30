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Демарин Егор Петрович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1829 ст.

Отец: Демарин Пётр Фёдорович

Мать: Демарина (Тяпина) Евдокия Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демарина (Русинова) Елена Григорьевна

Крещение
01.01.1829 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: родной брат Петру Фёдоровичу крестьянин Иван Фёдорович Демарин и сноха Марфа Ивановна Демарина.
Рождение ребёнка
08.02.1851 ст.

Сын: Демарин Василий Егорович

Мать ребёнка: Демарина (Русинова) Елена Григорьевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1431, л.810 об.-811).
Смерть
Неизвестно

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