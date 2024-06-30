Демарин Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1829 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
01.01.1829 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: родной брат Петру Фёдоровичу крестьянин Иван Фёдорович Демарин и сноха Марфа Ивановна Демарина.
Рождение ребёнка
08.02.1851 ст.
Мать ребёнка: Демарина (Русинова) Елена Григорьевна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1431, л.810 об.-811).
Смерть
Неизвестно