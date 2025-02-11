Пивцаев Фрол Иванов / Фирс Иванов
мужской, родился 06.12.1871, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 11.04.1872, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
ОтецПивцаев Иван Кузьмин1850 г.р.
МатьПивцаева Степанида МихайловаДо 1853 г.р.
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Рождение
06.12.1871
Отец: Пивцаев Иван Кузьмин
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
11.04.1872
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния