Пивцаев Фрол Иванов / Фирс Иванов 06.12.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивцаев Фрол Иванов / Фирс Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.12.1871, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 11.04.1872, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Отец
Пивцаев Иван Кузьмин1850 г.р.
Мать
Пивцаева Степанида МихайловаДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871

Отец: Пивцаев Иван Кузьмин

Мать: Пивцаева Степанида Михайлова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
11.04.1872
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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