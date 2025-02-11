Пивцаева Степанида Михайлова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Пивцаев Иван Кузьмин1850 г.р.
Дети
Пивцаев Фрол Иванов / Фирс Иванов06.12.1871 г.р.
(Пивцаева) Дарья Иванова05.03.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пивцаев Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
06.12.1871
Сын: Пивцаев Фрол Иванов / Фирс Иванов
Отец ребёнка: Пивцаев Иван Кузьмин
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1873
Дочь: (Пивцаева) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Пивцаев Иван Кузьмин
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно