Пивцаева Степанида Михайлова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивцаева Степанида Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Пивцаев Иван Кузьмин1850 г.р.
Дети
Пивцаев Фрол Иванов / Фирс Иванов06.12.1871 г.р.
(Пивцаева) Дарья Иванова05.03.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивцаев Иван Кузьмин

Рождение ребёнка
06.12.1871

Сын: Пивцаев Фрол Иванов / Фирс Иванов

Отец ребёнка: Пивцаев Иван Кузьмин

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
05.03.1873

Дочь: (Пивцаева) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Пивцаев Иван Кузьмин

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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