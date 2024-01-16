Корзникова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Корзников Павел Михайлович
Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Корзников Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Корзников Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно