Корзникова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Корзников Павел Михайлович

Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Корзников Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Корзников Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Корзников Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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