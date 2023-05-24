Суховеева Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суховеева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Суховеев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суховеева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Суховеев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
14.12.1968
Сын: Суховеев Александр Петрович
Отец ребёнка: Суховеев Пётр Александрович