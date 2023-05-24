Суховеев Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суховеев Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суховеева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Суховеева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суховеева Наталья Петровна
Мать ребёнка: Суховеева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1968
Сын: Суховеев Александр Петрович
Мать ребёнка: Суховеева Валентина Ивановна