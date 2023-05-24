Суховеев Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховеев Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суховеев Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суховеева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суховеева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Суховеева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суховеева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Суховеева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1968

Сын: Суховеев Александр Петрович

Мать ребёнка: Суховеева Валентина Ивановна

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