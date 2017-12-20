Цымбал Владимир Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1956
Дата смерти20.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.07.1982
Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.06.1983
Сын: Цымбал Константин Владимирович
Мать ребёнка: Цымбал Нина Александровна
Рождение ребёнка
04.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цымбал Нина Александровна
Смерть
20.12.2017