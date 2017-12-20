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Цымбал Владимир Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1956

Дата смерти

20.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1982

Жена: Цымбал Нина Александровна

Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.06.1983

Сын: Цымбал Константин Владимирович

Мать ребёнка: Цымбал Нина Александровна

Рождение ребёнка
04.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цымбал Нина Александровна

Смерть
20.12.2017
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