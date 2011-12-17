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Цымбал Нина Александровна

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Место рождения

Ярошовка, Сумська область

Дата рождения

31.05.1958

Дата смерти

Около 17.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1958

Отец: Ольшанский Александр Яковлевич

Мать: Ольшанская Анна Ивановна

Ярошовка, Сумська область
Бракосочетание
06.07.1982

Муж: Цымбал Владимир Нестерович

Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.06.1983

Сын: Цымбал Константин Владимирович

Отец ребёнка: Цымбал Владимир Нестерович

Рождение ребёнка
04.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цымбал Владимир Нестерович

Смерть
Около 17.12.2011
Ярошовка, Сумська область