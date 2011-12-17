Цымбал Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения31.05.1958
Дата смертиОколо 17.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1958
Бракосочетание
06.07.1982
Рождение ребёнка
11.06.1983
Сын: Цымбал Константин Владимирович
Отец ребёнка: Цымбал Владимир Нестерович
Рождение ребёнка
04.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цымбал Владимир Нестерович
Смерть
Около 17.12.2011