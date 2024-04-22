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Норкина Александра Александровна

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Норкин Василий Ефимович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Норкина Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Норкин Василий Ефимович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Норкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Норкин Василий Ефимович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Норкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Норкин Василий Ефимович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Норкина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Норкин Василий Ефимович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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