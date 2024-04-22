Норкина Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Норкина Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Норкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Норкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Норкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Норкина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Норкин Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно