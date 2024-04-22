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Норкин Василий Ефимович

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Норкин Ефим

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Норкина Александра Александровна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Норкина Глафира Васильевна

Мать ребёнка: Норкина Александра Александровна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Норкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Норкина Александра Александровна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Норкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Норкина Александра Александровна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Норкина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Норкина Александра Александровна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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