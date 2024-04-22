Норкин Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Норкин Ефим
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Норкина Глафира Васильевна
Мать ребёнка: Норкина Александра Александровна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Норкина Александра Александровна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Норкина Александра Александровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Норкина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Норкина Александра Александровна
Смерть
Неизвестно