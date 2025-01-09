Белолипецкий Никита Аксенович Около 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкий Никита Аксенович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1770, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1834

Мать
Белолипецкая (Познякова) Авдотья ФедоровнаОколо 1740 ст. г.р.
Отец
Белолипецкий Аксен ДмитриевичОколо 1739 ст. г.р.
Супруги
Белолипецкая Анна ИвановнаОколо 1776 г.р.
Дети
(Белолипецкая) Степанида Никитична11.11.1797 ст. г.р.
Белолипецкий Игнат НикитичОколо 1800 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Белолипецкий Аксен Дмитриевич

Мать: Белолипецкая (Познякова) Авдотья Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипецкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1797 ст.

Дочь: (Белолипецкая) Степанида Никитична

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Белолипецкий Игнат Никитич

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Белолипецкая) Дарья Никитична

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
17.07.1804 ст.

Дочь: Белолипецкая (Белолипецкая) Марина Никитична

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Белолипецкий Андрей Никитич

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Белолипецкий Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
23.06.1811 ст.

Дочь: (Белолипецкая) Аграфена Никитична

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.07.1815 ст.

Дочь: Тиминина (Белолипецкая) Марфа Никитична

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.08.1819 ст.

Сын: Белолипецкий Петр Никитич

Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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