Белолипецкий Никита Аксенович
мужской, родился Около 1770, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1834
МатьБелолипецкая (Познякова) Авдотья ФедоровнаОколо 1740 ст. г.р.
ОтецБелолипецкий Аксен ДмитриевичОколо 1739 ст. г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: (Белолипецкая) Степанида Никитична
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна
Сын: Белолипецкий Игнат Никитич
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна
Дочь: (Белолипецкая) Дарья Никитична
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна
Дочь: Белолипецкая (Белолипецкая) Марина Никитична
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна
Сын: Белолипецкий Андрей Никитич
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна
Сын: Белолипецкий Тимофей Никитич
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна
Дочь: (Белолипецкая) Аграфена Никитична
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна
Дочь: Тиминина (Белолипецкая) Марфа Никитична
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна
Сын: Белолипецкий Петр Никитич
Мать ребёнка: Белолипецкая Анна Ивановна