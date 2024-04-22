Данзас (Воейкова) Маргарита Степановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти02.11.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Воейков Степан Петрович
Мать: Воейкова Ольга Ивановна
Бракосочетание
11.01.1839
Рождение ребёнка
10.11.1839
Сын: Данзас Степан Александрович
Отец ребёнка: Данзас Александр Карлович
Рождение ребёнка
29.08.1843
Дочь: Блан Ольга Александровна
Отец ребёнка: Данзас Александр Карлович
Смерть
02.11.1890
Похороны
04.11.1890