Данзас (Воейкова) Маргарита Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данзас (Воейкова) Маргарита Степановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1821

Дата смерти

02.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Воейков Степан Петрович

Мать: Воейкова Ольга Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
11.01.1839

Муж: Данзас Александр Карлович

Рождение ребёнка
10.11.1839

Сын: Данзас Степан Александрович

Отец ребёнка: Данзас Александр Карлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.08.1843

Дочь: Блан Ольга Александровна

Отец ребёнка: Данзас Александр Карлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.11.1890
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
04.11.1890
Москва, город федерального значения Москва
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