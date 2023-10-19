Воейкова (Девлет-Кильдеева) Ольга Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения04.02.1802
Дата смерти12.01.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1815
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1819
Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Воейков Александр Степанович
Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Данзас Маргарита Степановна
Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1822
Сын: Воейков Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.01.1865
Похороны
14.01.1865