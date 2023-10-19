Воейкова (Девлет-Кильдеева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Девлет-Кильдеева) Ольга Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

04.02.1802

Дата смерти

12.01.1865

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1815

Муж: Воейков Степан Петрович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Воейков Пётр Степанович

Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.03.1819

Сын: Воейков Иван Степанович

Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1820

Сын: Воейков Александр Степанович

Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Данзас Маргарита Степановна

Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1822

Сын: Воейков Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Воейков Степан Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.01.1865
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
14.01.1865
Москва, город федерального значения Москва
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