Ангелов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1856
Отец: Ангелов Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ангелов Герасим Константинович
Мать ребёнка: не указана
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно