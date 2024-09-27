Ангелов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ангелов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1856

Отец: Ангелов Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ангелов Герасим Константинович

Мать ребёнка: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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