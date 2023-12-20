Ангелов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Ангелов Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Ангелова (Зыгралова) Соломония (Ульяна) Евдокимовна
Бракосочетание
06.11.1850 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1856
Сын: Ангелов Константин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно