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Ангелов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Ангелов Василий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Ангелова (Зыгралова) Соломония (Ульяна) Евдокимовна

Бракосочетание
06.11.1850 ст.

Жена: Ангелова (Зыгралова) Соломония (Ульяна) Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.09.1854

Сын: Ангелов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1856

Сын: Ангелов Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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