Корабельникова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельникова Анастасия Андреевна

Корабельникова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1845 ст.

Сын: Корабельников Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.63об-64 Лист 63об, нижняя запись на странице. Счет мужского пола п/п№ 18.
Рождение ребёнка
06.02.1847 ст.

Сын: Корабельников Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Ф-114.Оп.2.Д.243 Метрики 1847г. Лист 100об. Запись мальчиков п/п№ 8
Рождение ребёнка
09.09.1848 ст.

Дочь: Корабельникова Минадора Яковлевна

Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.126об-127 Лист 126об. Первая запись за Сентябрь 1848г.
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Корабельников Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1852 ст.

Сын: Корабельников Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.24об-25 Лист 24об. Запись № 8 Восприемники казенные крестьяне Стефан Антонович Филатов и Прасковья Иосифовна Емельянова (не она ли в девичестве Корабельникова?, тогда она с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Корабельников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.05.1857 ст.

Сын: Корабельников Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 11 мес. и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-1858г. с.Грязно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабельников Яков Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close