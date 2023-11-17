Корабельникова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1845 ст.
Сын: Корабельников Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.63об-64 Лист 63об, нижняя запись на странице. Счет мужского пола п/п№ 18.
Рождение ребёнка
06.02.1847 ст.
Сын: Корабельников Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович
Ф-114.Оп.2.Д.243 Метрики 1847г. Лист 100об. Запись мальчиков п/п№ 8
Рождение ребёнка
09.09.1848 ст.
Дочь: Корабельникова Минадора Яковлевна
Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.126об-127 Лист 126об. Первая запись за Сентябрь 1848г.
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Корабельников Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович
Рождение ребёнка
01.03.1852 ст.
Сын: Корабельников Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.24об-25 Лист 24об. Запись № 8 Восприемники казенные крестьяне Стефан Антонович Филатов и Прасковья Иосифовна Емельянова (не она ли в девичестве Корабельникова?, тогда она с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Корабельников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович
Рождение ребёнка
22.05.1857 ст.
Сын: Корабельников Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Корабельников Яков Иосифович
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 11 мес. и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-1858г. с.Грязно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно