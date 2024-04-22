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Корабельников Герасим Яковлевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.03.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1822 по 1824 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1852 ст.

Отец: Корабельников Яков Иосифович

Мать: Корабельникова Анастасия Андреевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.24об-25 Лист 24об. Запись № 8 Восприемники казенные крестьяне Стефан Антонович Филатов и Прасковья Иосифовна Емельянова (не она ли в девичестве Корабельникова?, тогда она с... Показать все
Смерть
Неизвестно
В Ревизских Сказках РС №10 от апреля 1858г. в списке семьи его нет, а должно быть около 5 лет.
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