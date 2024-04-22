Корабельников Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1852 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.24об-25 Лист 24об. Запись № 8 Восприемники казенные крестьяне Стефан Антонович Филатов и Прасковья Иосифовна Емельянова (не она ли в девичестве Корабельникова?, тогда она с... Показать все
Смерть
Неизвестно
В Ревизских Сказках РС №10 от апреля 1858г. в списке семьи его нет, а должно быть около 5 лет.