Щукина Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Дмитрий Сергеевич

деревня Щукино Тамбовская обл., Стороюрьевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Щукин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Щукин Дмитрий Сергеевич

деревня Щукино Тамбовская обл., Староюрьевский Р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Дмитрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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