Щукина Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щукин Дмитрий Сергеевич
деревня Щукино Тамбовская обл., Стороюрьевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Щукин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Щукин Дмитрий Сергеевич
деревня Щукино Тамбовская обл., Староюрьевский Р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно