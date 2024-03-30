Архипова (Щукина) Александра Дмитриевна
Место рождениядеревня Щукино Тамбовская обл., Староюрьевский Р-н
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Дмитрий Сергеевич
Мать: Щукина Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Валентин Борисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Алла Борисовна
Отец ребёнка: не указан