Архипова (Щукина) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Щукина) Александра Дмитриевна

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Место рождения

деревня Щукино Тамбовская обл., Староюрьевский Р-н

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Дмитрий Сергеевич

Мать: Щукина Дарья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Валентин Борисович

Отец ребёнка: не указан

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Алла Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Домодедово, Домодедово, Московская область

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