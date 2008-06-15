Балахнин Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1947
Дата смерти15.06.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балахнина (Рукс) Надежда Францевна
Рождение ребёнка
20.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балахнина (Рукс) Надежда Францевна
Смерть
15.06.2008