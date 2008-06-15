Балахнин Борис Владимирович 13.09.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балахнин Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1947

Дата смерти

15.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балахнина (Рукс) Надежда Францевна

Рождение ребёнка
04.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балахнина (Рукс) Надежда Францевна

Рождение ребёнка
20.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балахнина (Рукс) Надежда Францевна

Смерть
15.06.2008

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