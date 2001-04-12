Балахнина (Рукс) Надежда Францевна 04.05.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБалахнина (Рукс) Надежда Францевна

Балахнина (Рукс) Надежда Францевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1947

Дата смерти

12.04.2001

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1947

Отец: Рукс Франц Устинович

Мать: Батухтина (Пудова) Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балахнин Борис Владимирович

Рождение ребёнка
04.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балахнин Борис Владимирович

Рождение ребёнка
20.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балахнин Борис Владимирович

Смерть
12.04.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.