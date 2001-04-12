Балахнина (Рукс) Надежда Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1947
Дата смерти12.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балахнин Борис Владимирович
Рождение ребёнка
20.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балахнин Борис Владимирович
Смерть
12.04.2001