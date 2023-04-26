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Михенчев Иван Михайлов

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Михенчев Михайла

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Михенчев Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Михенчев Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Михенчева) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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