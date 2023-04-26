Михенчев Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Михенчев Михайла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Михенчева) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно