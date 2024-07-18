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Milberger (Rhein) Mollie Amalia

Место рождения

Friedenfeldt. Russia

Дата рождения

29.03.1886

Дата смерти

13.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1886

Отец: Rein Georg

Мать: Rein (Lass) Eva Elisabeth

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Milberger) Martha /Henry/

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Milberger Wesly /Henry/

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Milberger) Eva /Henry/

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.01.1986

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