Milberger (Rhein) Mollie Amalia
Место рожденияFriedenfeldt. Russia
Дата рождения29.03.1886
Дата смерти13.01.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1886
Отец: Rein Georg
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Milberger) Martha /Henry/
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1913
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Milberger) Eva /Henry/
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.01.1986