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Milberger Wesly /Henry/

Место рождения

Russel Kansas

Дата рождения

08.06.1913

Дата смерти

13.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1886 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1913

Отец: не указан

Мать: Milberger (Rhein) Mollie Amalia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.04.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.09.1990

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