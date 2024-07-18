Milberger Wesly /Henry/
Место рожденияRussel Kansas
Дата рождения08.06.1913
Дата смерти13.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1913
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.04.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.09.1990