Мухатаев Стефан Матвеевич
мужской, родился 1842, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умер 12.12.1906
ОтецМухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
МатьМухатаева Наталья Зотовна1815 г.р.
Супруги
Дети
(Мухатаева) Анна Стефановна1862 г.р.
(Мухатаева) Ксения Стефановна19.01.1864 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухатаев Андрей Стефанович
Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна
Бракосочетание
29.10.1861
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Мухатаева) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.01.1864
Дочь: (Мухатаева) Ксения Стефановна
Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Мухатаев Никон Стефанович
Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мухатаев Давыд Стефанович
Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна
Смерть
12.12.1906