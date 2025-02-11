Мухатаев Стефан Матвеевич 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаев Стефан Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умер 12.12.1906

Отец
Мухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
Мать
Мухатаева Наталья Зотовна1815 г.р.
Супруги
Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна1841 г.р.
Дети
(Мухатаева) Анна Стефановна1862 г.р.
(Мухатаева) Ксения Стефановна19.01.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Мухатаев Матвей Фёдорович

Мать: Мухатаева Наталья Зотовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухатаев Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна

Бракосочетание
29.10.1861

Жена: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Мухатаева) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
19.01.1864

Дочь: (Мухатаева) Ксения Стефановна

Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мухатаев Никон Стефанович

Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мухатаев Давыд Стефанович

Мать ребёнка: Мухатаева (Харькова?) Екатерина Евдокимовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
12.12.1906

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