Вороненко (Зарубина) Ирина Валерьевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1984
Рождение ребёнка
18.06.2003
Дочь: Крутькова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
11.05.2016
Дочь: Вороненко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вороненко Андрей
Рождение ребёнка
21.06.2023
Дочь: Вороненко Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Вороненко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороненко Андрей