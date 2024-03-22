Вороненко (Зарубина) Ирина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороненко (Зарубина) Ирина Валерьевна

Место рождения

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

Дата рождения

16.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1984

Отец: Зарубин Валерий Анатольевич

Мать: Зарубина Елена Николаевна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
18.06.2003

Дочь: Крутькова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.05.2016

Дочь: Вороненко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вороненко Андрей

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.06.2023

Дочь: Вороненко Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Вороненко Андрей

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороненко Андрей

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